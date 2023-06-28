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09:40, 28 июня 2023Силовые структуры

Российского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы

Депутат заксобрания Новосибирска получил штраф за мошенничество с трудоустройством

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске российского депутата приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей за мошенничество. Об этом в среду, 28 июня, о ссылкой на Октябрьский район суд города сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь про депутата законодательного собрания региона Глеба Поповцева. Как установил суд, депутат организовал фиктивное трудоустройство помощницы, которая в полном объеме передавала ему зарплату. Никакой работы россиянка не выполняла, но депутат предоставлял необходимые документы, подтверждающие обратное.

14 июня сообщалось, что экс-главу Сибирского отделения РАН Асеева приговорили к 4 годам условно за мошенничество.

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    Владимир Седов
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