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09:09, 28 июня 2023Силовые структуры

Замначальника российской колонии получил взятку от предпринимателя

На Камчатке замначальника колонии №6 обвинили в получении взятки и служебном подлоге

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Камчатском крае сотрудник исправительной колонии № 6 УФСИН России по региону обвиняется в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2022 году заместитель начальника колонии организовал в колонии преступную схему, внося ложные данные в документы об условиях поставки товаров для нужд учреждения. Он знал, что предпринимательница с мужем с 2021 года поставляют колонии товары в рамках госзакупок. Фигурант дважды требовал включить в контракт ложные сведения о поставке 500 единиц продовольствия, но не приобретал их. То же самое он попросил делать со строительными материалами.

Кроме того, замначальника получил 118 тысяч рублей от мужа предпринимательницы за покровительство и дальнейшую работу.

Вскоре схема вскрылась, и в отношении заместителя начальника колонии возбудили дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ. Суммарно ущерб колонии составил 238 тысяч рублей.

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    Екатерина Власова
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