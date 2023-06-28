Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 28 июня 2023Силовые структуры

Зампредседателя правительства КЧР заподозрили в создании ОПГ

Зампредседателя правительства КЧР Гербекова стала фигуранткой дела о создании ОПГ

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Зампредседателя правительства Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Ирина Гербекова стала фигуранткой уголовного дела о создании организованной преступной группы (ОПГ) с целью хищения денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в период с начала 2018 года по май 2022 года Гребекова занимала должность главного врача больницы. Используя свое положение, подозреваемая создала ОПГ, в которую вошли главный бухгалтер медицинского учреждения, кассир бухгалтерии, еще один бухгалтер и заведующая аптекой.

Бюджетные деньги похищались при закупке лекарств, начислении зарплат работникам и при выполнении ремонтных работ. Для этого заключались фиктивные договоры.

Соучастники экс-главврача также попали под следствие.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о судьбе ЧВК «Вагнер» в Африке
    41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в купальнике
    Пауэрлифтер Кокляев назвал единственную общую черту силовых и кардиотренировок
    Болезни печени связали с уменьшением работы мозга
    Российский завод решил производить больше китайских автомобилей
    Число плательщиков налога на сверхприбыль в России выросло в 50 раз
    Россияне начали экономить на мебели и ремонте
    В США заявили о бесполезности западного вооружения для Украины
    Стилистка перечислила ошибки при составлении летнего гардероба
    Минобороны заявило о поражении пункта дислокации командного состава бригады ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.