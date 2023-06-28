Зампредседателя правительства КЧР заподозрили в создании ОПГ

Зампредседателя правительства КЧР Гербекова стала фигуранткой дела о создании ОПГ

Зампредседателя правительства Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Ирина Гербекова стала фигуранткой уголовного дела о создании организованной преступной группы (ОПГ) с целью хищения денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в период с начала 2018 года по май 2022 года Гребекова занимала должность главного врача больницы. Используя свое положение, подозреваемая создала ОПГ, в которую вошли главный бухгалтер медицинского учреждения, кассир бухгалтерии, еще один бухгалтер и заведующая аптекой.

Бюджетные деньги похищались при закупке лекарств, начислении зарплат работникам и при выполнении ремонтных работ. Для этого заключались фиктивные договоры.

Соучастники экс-главврача также попали под следствие.