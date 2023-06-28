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13:18, 28 июня 2023Экономика

Назван эффективный способ борьбы с коррупцией

Аналитик Самиев: цифровые валюты могут помочь в борьбе с коррупцией

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Эффективным способом борьбы с коррупцией в разных странах мира может стать внедрение цифровых валют, которые сделают более прозрачными, к примеру, выплаты чиновникам и передачу средств по госзаказам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Чтобы эффективно бороться с коррупцией, отмыванием денег, есть другие, менее радикальные варианты, кроме запрета оборота наличных, — сказал Самиев. — Например, известны инициативы по внедрению цифровых валют, которые будут контролироваться Центральными банками».

Цифровые валюты, по словам аналитика, помогут снизить долю наличных в обороте естественным образом. Кроме того, это сделает более прозрачными выплаты по ряду направлений.

«Средства, например, на выплаты зарплат чиновникам, на госрасходы при оформлении контрактов, можно выплачивать с помощью цифровых валют. Это снижает коррупционную составляющую и теневой сектор», — считает Самиев.

Ранее сообщалось, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма выступил с инициативой запретить в стране расчет наличными. Политик считает, что такая мера поможет в борьбе с коррупцией на территории страны. Отмечалось также, что предложение не нашло отклика среди экономистов.

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    Наталия Белова
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