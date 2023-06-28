Лукашенко заявил о давлении на Пригожина в ходе попытки мятежа

Лукашенко: командиры ЧВК «Вагнер» оказывали давление на Пригожина в ходе попытки мятежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина было оказано сильное влияние со стороны командиров штурмовых отрядов группы. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Как отметил Лукашенко, это было обусловлено состоянием бойцов ЧВК, которые только ушли с фронта. По его словам многие из них, особенно командиры, были сильно обижены. «И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина», — подчеркнул президент.

О начале мятежа стало известно в ночь на 24 июня. Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что после разговора с президентом Белоруссии Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории. После этого в Кремле уведомили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».