Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:04, 28 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о давлении на Пригожина в ходе попытки мятежа

Лукашенко: командиры ЧВК «Вагнер» оказывали давление на Пригожина в ходе попытки мятежа
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина было оказано сильное влияние со стороны командиров штурмовых отрядов группы. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Как отметил Лукашенко, это было обусловлено состоянием бойцов ЧВК, которые только ушли с фронта. По его словам многие из них, особенно командиры, были сильно обижены. «И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина», — подчеркнул президент.

О начале мятежа стало известно в ночь на 24 июня. Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что после разговора с президентом Белоруссии Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории. После этого в Кремле уведомили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Псковский губернатор назвал имена погибших от рук ЧВК «Вагнер» вертолетчиков. ПВО мятежников сбивала «все взлетающее»
    Россиянин побывал в Азербайджане и раскрыл истинное отношение местных к русским
    Байден зачитал подсказку с телесуфлера
    Назван размер ежедневных выплат находящихся в Турции бойцов «Азова»
    Российские военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
    Сексолог предупредил об ударе током при использовании секс-игрушек
    В Запорожье сообщили об авиаударе по скоплениям ВСУ на ореховском направлении
    Лукашенко заявил о давлении на Пригожина в ходе попытки мятежа
    Девушки сняли дом в отпуске и нашли в нем тайные лазы и глазки для подглядывания
    Полька рассказала об отношении к русским как к королям в Анталье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.