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20:26, 28 июня 2023Силовые структуры

Лжесотрудники ФСБ убедили москвичку уехать в село из-за несуществующего долга

Лжесотрудники ФСБ убедили москвичку уехать в село и потребовали 6 млн руб. у ее сына

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Телефонные мошенники «похитили» жительницу Москвы, которая недавно продала свою квартиру и положила шесть миллионов рублей на банковский счет сына. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина начал получать сообщения, что его мать украли и вернут только за шесть миллионов рублей. Сначала он поверил похитителям, но потом мошенники передали трубку якобы его матери, и он понял, что это не она. По данным канала, сын женщины начал собственное расследование и выяснил, что его мать взяла на работе отпуск за свой счет, купила новую сим-карту и исчезла.

Позже похищенная рассказала, что мошенники, представившись сотрудниками ФСБ, убедили ее срочно уехать из города из-за миллионного долга, который якобы у нее возник. Лжесотрудники службы безопасности заверили, что на женщину готовится покушение, и сказали ей уехать в село Дивеево под Нижним Новгородом. «С сыном не связывалась, потому что мне говорили, что это ФСБ работает, и вам нельзя разглашать. Я подписку писала о неразглашении», — рассказала она.

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    Варвара Митина
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