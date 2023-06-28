Президент России Путин заявил, что не сомневался в поддержке граждан во время мятежа

Президент России Владимир Путин высказался о реакции россиян на попытку мятежа, организованного основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его слова приводит РИА Новости.

Политик во время беседы с главой Дагестана Сергеем Меликовым заявил, что не сомневался в поддержке граждан.

«В Дагестане нет человека, который не поддержал бы решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года», — сказал Меликов. Российский лидер ответил, что «не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране».

Президент 28 июня прибыл в Дагестан во время празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская армия и народ сплотились вокруг главы государства во время мятежа. «Армия, народ — все были рядом с президентом», — сказал он.

В ночь на 24 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил российских военных в ударе по тыловым частям вагнеровцев. Утром они заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории.

