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10:12, 28 июня 2023Силовые структуры

В Новосибирске мигранта осудили на три года за пропаганду терроризма в интернете

В Новосибирске стороннику «Катиба Таухид валь-Джихад» дали 3 года за пропаганду терроризма

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил к трем годам колонии сторонника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» за распространение экстремистских роликов в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Новосибирской области.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант находился в Новосибирске с нарушениями миграционного законодательства. В период с 2020 года 2021 год он размещал в интернете ролики с пропагандой радикального ислама, терроризма и призывами к ведению вооруженной борьбы «джихад».

Террористическая организация с 2013 года вербует в отряды боевиков граждан Средней Азии. В 2017 году ее члены устроили теракт на петербургской станции метро «Технологический институт». В результате взрыва больше сотни человек пострадали.

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    Екатерина Власова
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