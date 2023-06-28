Пункт договора помог фотографу отомстить не желавшим платить клиентам

Reddit: фотограф обвинил клиентов в нарушении авторских прав и получил от них компенсацию

Пользователь Reddit с ником PineappleIsSafeword, работавший фотографом, рассказал, что добавил в договор один пункт, благодаря которому ему удалось отомстить не желавшим платить клиентам. Он смог обвинить недобросовестных заказчиков в нарушении авторских прав и получил денежную компенсацию.

«Заказчик заплатил мне треть гонорара авансом. После того как я прислал фотографии, я запросил остаток. И ждал. Ничего не происходило», — пожаловался фотограф.

Когда прошло три месяца, компания опубликовала сделанные героем истории фотографии. Мужчина обратил внимание на то, что при этом были нарушены некоторые пункты договора, который подписывал заказчик. «Одним из пунктов стандартного договора со мной является условие: передача авторских прав заказчику возможна при полной оплате заказа. Так, если вы не заплатите мне, то любое использование моих фотографий будет считаться нарушением», — объяснил рассказчик.

Знакомый юрист помог герою истории составить претензию, в которой мужчина предупредил компанию, что намерен подать в суд за нарушение авторских прав. Он уточнил, что заказчику грозил серьезный штраф: 150 тысяч долларов за каждое изображение.

Получив претензию, представители компании связались с мужчиной и заявили, что планировали заплатить ему за работу, но не успели. Кроме того, им пришлось заплатить фотографу компенсацию. Автор поста уточнил, что ее размер был меньше штрафа, однако превышал изначально оговоренный гонорар.

В комментариях пользователи поддержали фотографа и отметили, что в таких случаях важно согласовывать свои действия с компетентным юристом. «Один человек может быть действительно опасен для крупной компании в таких ситуациях», «Сторона с контрактом, составленным юристами, побеждает», «Ваш адвокат получил 80 процентов от компенсации?» — отреагировали под постом читатели.

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