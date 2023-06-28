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19:29, 28 июня 2023Из жизни

Мужчина сдал положительный тест на беременность и удивил врачей

В Иордании мужчина с опухолью сдал положительный тест на беременность

Фото: Roman Wimmers / Unsplash

Житель Иордании сдал положительный тест на беременность и удивил врачей, которые направили его на дополнительные исследования и выявили опухоль с метастазами в печени. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

42-летний мужчина обратился к врачу с жалобами на невыносимую боль в животе. После этого пациент сдал тест на беременность, который показал положительный результат. Чтобы прояснить ситуацию, шокированные врачи направили иорданца на дальнейшее обследование.

После дополнительных анализов врачи обнаружили у пациента опухоль, которая дала метастазы в печень. По словам специалиста по гистопатологии Хуссама Абу Фарскакха, новообразование выделяло гормоны, которые обычно вырабатываются при беременности, что и привело к положительным результатам теста.

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Состояние пациента считается редким медицинским отклонением, которое требует специализированного лечения.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Нагпур мужчина 36 лет прожил с близнецом в животе. Выяснилось, что у мужчины была аномалия, известная как fetus in fetu (эмбрион в эмбрионе).

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    Алиса Дмитриева
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