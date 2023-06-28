Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Президент Путин 28 июня поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава государства заявил, что мусульманская община России играет большую и созидательную роль в жизни страны. По его словам, она «вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения».

Также Путин отметил, что бойцы-мусульмане, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, проявляют самоотверженность, отвагу и мужество.

12 июня президент поздравил сограждан с Днем России и напомнил, что этот праздник символизирует неразрывность многовековой истории страны, а также величие и славу Отечества.