Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:10, 28 июня 2023Россия

Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Президент Путин 28 июня поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава государства заявил, что мусульманская община России играет большую и созидательную роль в жизни страны. По его словам, она «вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения».

Также Путин отметил, что бойцы-мусульмане, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, проявляют самоотверженность, отвагу и мужество.

12 июня президент поздравил сограждан с Днем России и напомнил, что этот праздник символизирует неразрывность многовековой истории страны, а также величие и славу Отечества.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине порассуждали о будущих «главных событиях» контрнаступления ВСУ
    Российского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы
    Бузова раскрыла закулисье популярного шоу на ТНТ
    Американского бойца дисквалифицировали на два года после дебютного боя в UFC
    Езда на квадроцикле закончилась для генерала российского МВД реанимацией
    Минобрнауки предложило увеличить срок обучения школьных учителей в вузах
    В Бельгии впервые разрешили разблокировать активы российского банка
    На Украине заявили о наличии резервов с бронетехникой НАТО
    В Киеве сочли шанс получить приглашение в НАТО маловероятным на данном этапе
    70-летняя невеста победила рак и попросила врачей проводить ее к алтарю
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.