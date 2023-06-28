Полька рассказала об отношении к русским как к королям в Анталье

Польская туристка Агнешка заявила об отношении к русским как к королям в турецкой Анталье

Жительница Польши по имени Агнешка выразила недовольство распространенностью русского языка на курорте в турецкой Анталье. Ее рассказ с описанием впечатлениями от отдыха опубликовал портал Onet.

Она уточнила, что с ней все здоровались по-русски, даже не уточняя, откуда она родом. Агнешка пояснила, что была готова к тому, что значительное число постояльцев будут из России, но в тоже время она надеялась, что отель «будет готов принять на высоком уровне остальных туристов, чтобы они чувствовали себя комфортно». Однако ее ожиданиям не было суждено сбыться, пожаловалась туристка.

По ее рассказу, практически на каждом шагу развевались российские флаги. «К российским туристам относятся как к королям. По крайней мере, у меня было такое впечатление во время недельного пребывания на популярном курорте», — отметила Агнешка. Она добавила, что русских путешественников «встречают с распростертыми объятиями», поскольку на прошедших президентских выборах победил Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее туристка из Польши пожаловалась на россиян в Аланье и назвала ее район «маленькой Москвой».