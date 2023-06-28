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14:49, 28 июня 2023Ценности

В сети восхитились внешностью 46-летней Шакиры без макияжа

Daily Mail: фанаты восхитились естественной внешностью 46-летней певицы Шакиры

Фото: 305shock / Backgrid / Legion-media

Фанаты восхитились в сети внешностью колумбийской поп-исполнительницы Шакиры без макияжа. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 46-летнюю певицу во время катания на вейкборде в Майями. На размещенных снимках знаменитость предстала перед камерой в облегающей кофте фиолетового цвета, шортах и страховочной экипировке. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а свои волосы она распустила.

Поклонники оценили естественный внешний вид кумира, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Шакира красивая», «Она прекрасна в любое время и в любом месте! Безупречная женщина», «Эта женщина обладает невероятной силой», «Великолепно выглядит», «Что мне нравится в Шакире, так это то, насколько она проста. Она красивая женщина внутри и снаружи», — высказывались они.

В мае стало известно, что Шакира решила отдохнуть на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Тогда папарацци запечатлели певицу на борту судна Mastercraft X24 в компании друзей в Майами. Знаменитость была одета в футболку бирюзового цвета и короткие черные шорты.

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    Мария Винар
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