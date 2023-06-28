Среда обитания
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17:56, 28 июня 2023Среда обитания

Дачников предупредили о нашествии гусениц

Нашествие гусениц заметили в Шатурском, Егорьевском и Луховицком округах Подмосковья

Фото: Unsplash

Массовому размножению шелкопрядов способствует засушливая погода и обильная крона деревьев. Нашествие насекомых зафиксировали в некоторых районах Подмосковья. Для борьбы с гусеницами на участках дачникам посоветовали давить их и сжигать. О способах защиты от вредителей в беседе с «Российской газетой» рассказали эксперты.

Скопление шелкопрядов заметили в Шатурском, Егорьевском и Луховицком округах. В министерстве экологии и природопользования Подмосковья рекомендовали соскабливать кладки яиц и гусениц с веток в коробки или полиэтиленовые пакеты. Затем насекомых нужно раздавить или жечь.

«Важно не собирать гусениц по одной, а именно стряхивать, проводя процедуру в перчатках. Также можно использовать клеевые ловушки, которые наматываются вокруг ствола и крупных ветвей дерева и не позволяют вредителям добраться до сочной листвы», — объяснили в министерстве.

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При этом следить за деревьями владельцам участков рекомендовали не только летом. В период мягкой зимы и сухой весны на деревьях все равно могут оставаться яйца насекомых.

Ранее стало известно, что Великобританию атаковали волосатые ядовитые гусеницы, угрожающие деревьям и людям. Жителей попросили сообщать властям о случаях столкновения с гусеницами и их местонахождении, чтобы специалисты могли вовремя отследить и уничтожить новые гнезда и спасти деревья.

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    Нина Ташевская
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