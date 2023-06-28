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05:01, 28 июня 2023Из жизни

Девушки сняли дом в отпуске и нашли в нем тайные лазы и глазки для подглядывания

Подруги из США сняли дом за 300 тысяч рублей и спали с ножами из-за тайных комнат

Кадр: Daily Star

Две девушки из США сняли в отпуске дом с тайными комнатами и были вынуждены спать с ножами под рукой. Об этом сообщает The Daily Star.

Подруги поехали в Орегон на две недели и забронировали жилье через сервис Airbnb. Однако старинный дом, за аренду которого они заплатили 3,5 тысячи долларов (почти 300 тысяч рублей), оказался не таким, как на фотографиях. Свою экскурсию по странному жилищу девушки записали на видео и выложили в TikTok.

У одной из девушек появились подозрения, что что-то не так, когда хозяйка по неизвестной причине заселила их через заднюю дверь, которая вела прямо в спальню. Вскоре они нашли в доме странные тайные комнаты и лазы. В одном из видео демонстрируется деревянный люк, за которым скрыто небольшое пространство с глазком для подглядывания, спрятанным в обшивке шкафа.

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На верхнем этаже девушки нашли скобы для замков на наружной стороне двери спальни, а также фальшивую кладовку, в которой обнаружились тайные лазы в остальные части дома. Несколько странных помещений, закрытая дверь и открытый люк в систему вентиляции обнаружились и в подвале.

Подруги решили, что оставаться в этом доме может быть опасно, написали хозяйке и попросили вернуть им деньги или предоставить другой вариант жилья, однако не дождалась ответа. Им пришлось спать с кухонными ножами под подушками на случай, если кто-то нападет на них. На следующий день девушкам ответила служба поддержки Airbnb: они получили деньги за аренду и нашли другой дом для отпуска.

Пользователи социальной сети, посмотревшие ролик девушки, поддержали их в желании перестраховаться. Комментаторы были особенно возмущены глазком для подсматривания, а один из подписчиков сообщил, что дом «похож на место для убийства» и предположил, что сдавшая его женщина заселила гостей без ведома хозяев.

Ранее сообщалось об американке, которая обнаружила «жуткую» тайную комнату с надписями на стенах в доме, где прожила три года. Женщина считает, что открытая комната стала источником паранормальной активности.

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    Антонина Черташ
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