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16:27, 29 июня 2023Силовые структуры

ФСБ потребовала арестовать задержанную за шпионаж женщину

ФСБ просит суд в Москве арестовать задержанную за шпионаж гражданку по фамилии Ищук

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

ФСБ просит суд в Москве арестовать задержанную за шпионаж гражданку по фамилии Ищук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

По данным ведомства, ходатайство уже поступила в суд. Однако дело содержит секретные материалы, поэтому заседание пройдет в закрытом режима.

Отмечается, что в отношении женщины возбудили дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Другие подробности не разглашаются.

Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике (ЛНР) жителя города Стаханов, передававшего данные о российских военных в Службу безопасности Украины (СБУ).

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    Екатерина Власова
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