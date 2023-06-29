Силовые структуры
ФСБ потребовала арестовать задержанную за шпионаж женщину
ФСБ просит суд в Москве арестовать задержанную за шпионаж гражданку по фамилии Ищук
ФСБ просит суд в Москве арестовать задержанную за шпионаж гражданку по фамилии Ищук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.
По данным ведомства, ходатайство уже поступила в суд. Однако дело содержит секретные материалы, поэтому заседание пройдет в закрытом режима.
Отмечается, что в отношении женщины возбудили дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Другие подробности не разглашаются.
Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике (ЛНР) жителя города Стаханов, передававшего данные о российских военных в Службу безопасности Украины (СБУ).