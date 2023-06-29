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08:50, 29 июня 2023Мир

В Израиле объяснили отказ передавать Киеву «Железный купол»

Нетаньяху: Израиль не передал «Железный купол» Киеву из-за опасений, что он попадет в Иран

Фото: Ammar Awad / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил отказ передавать Киеву систему противовоздушной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол») опасениями, что она попадет в Иран. Об этом он сообщил интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, важно понимать, что Израиль обеспокоен возможностью того, что переданные Украине израильские вооружения «окажутся в руках Ирана». В таком случае Тегеран сможет применять оружие против самого еврейского государства, считает Нетаньяху.

Премьер напомнил, что «Железный купол» сбивает 95 процентов ракет, которые могут ударить по населенным центрам Израиля, что позволяет стране значительно сократить число жертв.

«Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности», — заверил Нетаньяху.

Ранее военный аналитик Йона Джереми Боб сообщил, что передача Киеву израильской системы «Железный купол» не будет иметь смысла из-за огромной территории Украины. Кроме того, российские ракеты более совершенны по сравнению с низкотехнологичными палестинскими ракетами, которые сбивает «Железный купол». Это признают даже украинские официальные лица, отметил эксперт.

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    Марина Совина
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