Украине сообщили неприятную новость о западной системе ПРО

JPost: передача Украине систем ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла

Военный аналитик Йона Джереми Боб сообщил, что передача Киеву израильской системы противовоздушной обороны (ПРО) «Железный купол» не будет иметь смысла из-за огромной территории Украины. Своим мнением он поделился в статье для The Jerusalem Post.

Кроме того, российские ракеты более совершенны по сравнению с низкотехнологичными палестинскими ракетами, которые сбивает «Железный купол». Это признают даже украинские официальные лица, отметил эксперт.

По подсчетам аналитика, Украине потребуется несколько десятков систем для защиты своей территории, которых просто не существует. Джереми Боб сделал вывод, что один или два «Железных купола» из США не имели бы никакого тактического значения на поле боя.

«А на данном этапе, вероятно, они бы не имели и большого символического значения», — сделал вывод он.

Ранее американский военный Дэниел Карблер заявил, что США в состоянии предоставить Украине одну батарею системы ПРО «Железный купол». По его словам, в распоряжении сухопутных сил есть две батареи. На одну из них сейчас монтируется новое оборудование, но другая готова «для развертывания в случае поступления запроса».