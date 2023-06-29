Россия займется добычей металла в Латинской Америке

Структура «Росатома» договорилась о добыче и производстве лития в Боливии

Госкорпорация «Росатом» договорилась о сотрудничестве в области добычи лития с боливийской компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Об этом сообщается в Telegram-канале корпоративного издания «Страна Росатом».

Добычей и производством металла займется структура российской компании «Ураниум Уан Груп». Для этого они вместе с YLB построят специальный промышленный комплекс на базе солончака Пастос Грандес. Инвестиции «Росатома» составят около 600 миллионов долларов.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев в в эфире телеканала «Россия 24» сообщал, что активная работа по проекту начнется в 2025 году, а к 2027-му партнеры выйдут на плановые мощности производства — 25 тысяч тонн карбоната лития в год, пишет «Интерфакс». По словам Лихачева, это около 4 процентов мирового рынка лития.

«Росатом» уже сотрудничает с боливийскими компаниями в других сферах. Например, в 2016 году было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в мирном атоме и о сотрудничестве в сооружении центра ядерных исследований и технологий.