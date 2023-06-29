Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 28 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 28 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии село Красный Хутор в Белгородском районе — там зафиксировали восемь прилетов. Окраину хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе атаковали с беспилотников, было сброшено три взрывных устройства.

Также под обстрел попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе — по ней было выпущено пять минометных и семь артиллерийских снарядов.

Кроме того, ВСУ обстреляли из артиллерии село Терезовка в Шебекинском городском округе — там насчитали два прилета. Еще шесть минометных снарядов было выпущено по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».

Ранее стало известно, что в течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. При этом свыше пяти тысяч снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.