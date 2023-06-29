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09:06, 29 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 28 июня

Фото: РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 28 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии село Красный Хутор в Белгородском районе — там зафиксировали восемь прилетов. Окраину хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе атаковали с беспилотников, было сброшено три взрывных устройства.

Также под обстрел попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе — по ней было выпущено пять минометных и семь артиллерийских снарядов.

Кроме того, ВСУ обстреляли из артиллерии село Терезовка в Шебекинском городском округе — там насчитали два прилета. Еще шесть минометных снарядов было выпущено по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».

Ранее стало известно, что в течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. При этом свыше пяти тысяч снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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