Авиакомпания запретила летать одинокой матери с младенцами и довела ее до слез

Авиакомпания Flair отказала матери-одиночке в полете из-за большой ответственности

Авиакомпания Flair запретила одинокой матери трехмесячных близнецов летать из-за большой ответственности и довела женщину до слез. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 26-летняя Аманда Ли Виенно Бейли (Amanda Leigh Vienno Bailey) давно готовилась к поездке из Онтарио в Нью-Брансуик и несколько раз уточнила у авиаперевозчика, не будут ли дети проблемой при посадке. Тем не менее за несколько дней до вылета представители Flair передумали. Женщину оповестили, что, согласно канадским законам, один взрослый имеет право везти с собой лишь одного младенца.

«Отстойно быть матерью-одиночкой (...) Я очень расстроена и разочарована отказом», — пожаловалась Бейли. Женщине вернули деньги в полном размере, однако это ее не удовлетворило. В видео, опубликованном в соцсетях, она плакала, держа ребенка на груди.

В комментариях юзеры пришли в ярость из-за дискриминации родителей-одиночек со стороны авиакомпаний. «Канада считает, что родителей-одиночек не бывает?», «Я не понимаю, почему вы не можете летать в одиночку со своими детьми?», «Мне так жаль это слышать», — заключили пользователи.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета посмотрел фильм с элементами эротики в присутствии 15-летнего подростка и возмутил его мать. Туристка рассказала изданию, что во время полета увидела, как сидящий перед ней мужчина смотрел сцены сексуального характера на экране, установленном на спинке сиденья.