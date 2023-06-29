Владимир Киселев назвал Максима Галкина законченным врагом Родины

Основатель группы «Земляне» призвал разделять позиции Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Галкин — законченный враг своей Родины. Таким образом основатель группы «Земляне», музыкант, продюсер Владимир Киселев предельно четко обозначил свое отношение к юмористу Максиму Галкину, отвечая на вопрос журналиста в программе «Мужской разговор» телеканала «Открытый мир».

По мнению Владимира Киселева, необходимо разделять Галкина и его жену — Аллу Пугачеву. «Про него и говорить нечего. Но Алла Борисовна как мать своих детей поехала со своим мужем. Она ничего плохого не сказала, на чьей она стороне. Но мы ее потеряли! А надо ли было ее терять? Может быть, можно было ее удержать?», — заметил Владимир Киселев.

Также Владимир Киселев поделился своей гражданской позиции и рассказал о концертах на линии СВО и го других знаменитостях.

«Самое страшное — это отрезать себя от своей Родине. Русский без России жить не может. Мы знаем, Ростроповича, Барышникова. Да, есть приспособленцы, которые могут так прожить. Но я считаю, что отрезать от себя Москву, Ленинград, Волгу — это невыносимо. Отрезать от себя пуповину родной земли — самое страшное наказание», — отметил продюсер.

Посмотреть полную версию интервью вы можете на YouTube-канале Юрия Мильчинского.

