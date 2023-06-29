ФСБ задержала зампреда правительства КЧР за многомиллионные хищения на закупках

ФСБ задержала зампреда правительства КЧР за хищение 100 миллионов рублей на закупках

ФСБ совместно с МВД задержали заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии за хищение 100 миллионов рублей на закупках медицинского оборудования и лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, зампред возглавлял преступное сообщество, которое специализировалось на хищении средств из федерального бюджета, выделенных на развитие здравоохранения: покупку лекарственных средств, медоборудования и выплату зарплат медработникам. Установлено, что в ОПС входили сотрудники и руководители республиканской клинической больницы и предприниматели.

В настоящее время задержаны семь подозреваемых. Во время обысков у них были обнаружены крупные суммы денежных средств.

Ранее сообщалось, что в период с начала 2018 года по май 2022 года зампред занимала должность главного врача больницы. Используя свое положение, подозреваемая создала ОПГ, в которую вошли главный бухгалтер медицинского учреждения, кассир бухгалтерии, еще один бухгалтер и заведующая аптекой.

