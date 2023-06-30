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08:40, 30 июня 2023Мир

Советнику Байдена по Ирану ограничили доступ к работе из-за подозрений Госдепа

Спецпосланника Байдена по Ирану отправили в неоплачиваемый отпуск из-за расследования

Фото: Leah Millis / Reuters

Специального посланника президента США Джо Байдена по Ирану Роберта Мэлли отправили в неоплачиваемый отпуск из-за обвинений в «плохом обращении» с секретными документами. Ему временно ограничили допуск к работе, хотя коллеги Мэлли утверждают, что он все еще остается на посту, пишет The Independent.

Мэлли возглавлял усилия администрации Байдена по возобновлению буксующей иранской ядерной сделки и решению вопросов, связанных с задержанными в Иране американцами. При этом в течение нескольких недель он не занимался своей основной работой. Мэлли сообщил коллегам, что берет длительный личный отпуск по семейным обстоятельствам.

Два сотрудника Госдепартамента в разговоре с The Independent пояснили, что Бюро дипломатической безопасности Госдепа возглавляет расследование, которое связано с работой Мэлли с секретными документами. По словам чиновников, они узнали об изменении статуса Мэлли с оплачиваемого на неоплачиваемый отпуск в четверг, 29 июня.

Мэлли не сразу ответил на вопрос о произошедшем. При этом он упомянул, что «был проинформирован о том, что допуск находится на рассмотрении».

Байден назначил экс-советника бывшего американского президента Барака Обамы Мэлли спецпосланником по Ирану в январе 2021 года.

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    Елизавета Наумова
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