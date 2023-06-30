Российская артиллерия уничтожила две БМП ВСУ

Российская артиллерия обнаружила движение бригад ВСУ и уничтожила две БМП украинских войск

Российская артиллерия уничтожила две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) после обнаружения движения вражеских бригад. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.

По его словам, на торском участке и в районе Серебрянского лесничества было вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад украинской армии. «Уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — подчеркнул он.

Кроме того, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанесла удар по месту сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на краснолиманском направлении. Артиллеристы уничтожили две гаубицы Д-30, БМП и пикапы. Авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).