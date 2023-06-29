МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в ДНР

Российским военнослужащим удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили журналистам в четверг, 29 июня, в Минобороны (МО РФ).

В ведомстве отметили, что на купянском направлении были подбиты три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град» противника.

На херсонском направлении, неподалеку от населенного пункта Кизомыс российская армия уничтожила склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

25 июня в Минобороны доложили, что российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки ДНР.

Тогда же, по данным ведомства, в районах донецких населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское были отражены четыре атаки украинских войск. Противник потерял 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубицу Д-30.

Еще раньше стало известно, что на южнодонецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе были отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.