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14:04, 29 июня 2023Россия

Российские военные уничтожили склад боеприпасов 54-й бригады ВСУ в Выемке

МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российским военнослужащим удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили журналистам в четверг, 29 июня, в Минобороны (МО РФ).

В ведомстве отметили, что на купянском направлении были подбиты три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град» противника.

На херсонском направлении, неподалеку от населенного пункта Кизомыс российская армия уничтожила склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

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25 июня в Минобороны доложили, что российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Авдеевки ДНР.

Тогда же, по данным ведомства, в районах донецких населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское были отражены четыре атаки украинских войск. Противник потерял 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубицу Д-30.

Еще раньше стало известно, что на южнодонецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе были отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.

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    Анна Щербакова
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