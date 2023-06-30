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16:23, 30 июня 2023Мир

В ЕС назвали число переданных Украине натовских снарядов

Глава ЕК: с марта 2023 года ЕС поставил Украине 220 тысяч снарядов и 2 тысячи ракет

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

С марта 2023 года Евросоюз суммарно поставил 220 тысяч 155-миллимитровых снарядов и 2 тысячи ракет в интересах Украины, за последние три месяца для увеличения темпов производства боеприпасов уже выделено 2 миллиарда евро из бюджета ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Евросоюз уже поставил 220 тысяч артиллерийских снарядов и свыше 2 тысяч ракет в рамках нашего обязательства направить [Киеву] в течение 12 месяцев 1 млн снарядов. Мы на пути к выполнению этой цели», — заявила глава ЕК.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен начать переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС в середине декабря 2023 года. «Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, особенно во время войны. Если эти критерии были соблюдены в достаточной степени, мы должны отреагировать», — заявила она.

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    Виктория Кондратьева
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