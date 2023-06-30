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11:55, 30 июня 2023Из жизни

Женщина использовала тактику предыдущего победителя в лотерею и разбогатела

В США женщина выиграла 50 тысяч долларов в лотерею благодаря тактике прошлого победителя

Фото: Maryland Lottery

Жительница штата Мэриленд, США, выиграла в лотерею благодаря тому, что использовала стратегию предыдущего победителя. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина рассказала, что больше года играет в лотерею Мэриленда с комбинацией цифр 5-6-3-8-9. Однажды она прочитала новость о другом игроке, который сорвал джекпот, проанализировав закономерности последних розыгрышей. Игрок просмотрел последние результаты и заметил, что в четырех тиражах с 5 по 21 июня первой выпала цифра 6.

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Тогда американка приняла решение использовать тактику прошлого победителя и поменяла цифры 5 и 6 в своей комбинации местами при покупке нового лотерейного билета. Спустя некоторое время женщина узнала, что разбогатела. Решение об изменении порядка цифр принесло ей 50 тысяч долларов. «На моих глазах выступили слезы. Меня трясло, и я ничего не видела», — вспоминает свои эмоции победительница.

Женщина сказала, что планирует потратить денежный приз на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал джекпот в лотерею и неделю не знал об этом, так как забыл билет в кошельке. Мужчина признался, что сначала не мог поверить в произошедшее.

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    Алиса Удовик
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