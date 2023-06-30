Информация о бегстве сообщников стрелявшего в аэропорту Кишинева опровергнута

Полиция Молдавии опровергла информацию о бегстве двух сообщников стрелявшего в аэропорту

Полиция Молдавии опровергла информацию о бегстве сообщников гражданина Таджикистана, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает ТАСС, цитируя главу генерального инспектората полиции республики Виорела Чернэуцяну.

«Опровергаем сообщения о бегстве якобы двух сообщников стрелявшего из аэропорта», — заявил он в ходе брифинга.

43-летний гражданин Таджикистана устроил стрельбу в аэропорту Кишинева после того, как его не пустили в страну из соображений безопасности. Мужчина застрелил двух сотрудников правоохранительных органов и ранил одного пассажира украденным у полицейского пистолетом. При задержании сам стрелок получил ранение, на данный момент он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.