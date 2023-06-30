Опубликовано еще одно видео с места избиения девушки в бикини на пляже в России

Опубликовано новое видео с места избиения девушки в бикини на пляже в Ярославле

Опубликовано еще одно видео с пляжа в Ярославле, где отдыхающая избила девушку из-за бикини. Ролик разместил Telegram-канал SHOT.

На кадрах женщина оскорбляет девушку, предъявляет претензии из-за ее внешнего вида и грозится вызвать сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Она пытается прогнать девушку с пляжа и бьет ее.

Девушка интересуется, почему она, по мнению женщины, должна уйти. «Потому что ты проститутка», — отвечает ей россиянка. «****** [Почему] я проститутка, у меня купальник такой!» — возмущается девушка.

30 июня было опубликовано видео, на котором женщина с разбега налетает на девушку, наносит ей удар по голове, бросает на землю и избивает скрученным полотенцем. Сообщалось, что поводом для драки стал купальник, который нападавшая сочла слишком откровенным. Сама пострадавшая, которой оказалась девушка 16 лет, рассказала, что перед нападением ей нанесли еще три удара.