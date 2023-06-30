В Италии оценили перспективы мирных переговоров по Украине

Вице-премьер Италии Таяни заявил об отсутствии перспектив мирных переговоров по Украине

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала Rete-4.

Таяни оценил перспективы мирных переговоров по Украине и подчеркнул, что «не видит на горизонте» такие возможности, поскольку «как со стороны украинцев, так и со стороны русских звучат резкие заявления». По его мнению, диалог мог бы начаться с обсуждения конкретных вещей. Таяни уточнил, что имеет в виду «сохранение открытыми коридоров, по которым киевское зерно может поступать в Африку, и создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС».