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14:36, 30 июня 2023Россия

66-летний москвич угодил в больницу после запрета жены употреблять алкоголь

Shot: москвич угодил в больницу с отравлением после запрета жены употреблять алкоголь

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель района Перово на востоке Москвы угодил в больницу с отравлением после запрета жены употреблять алкоголь. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, москвичка пыталась приучить супруга к здоровому образу жизни. Она запретила ему употреблять спиртные напитки в их квартире.

Житель столицы не стал противиться, однако пагубная привычка взяла верх. Пока жена была увлечена домашними делами, он начал искать что-то спиртосодержащее дома. Ему на глаза попался корвалол (в капле препарата содержится 0,022 г абсолютного этилового спирта).

Горожанин периодически наведывался к аптечке и заливал в себя сердечные капли. Внезапно состояние мужчины ухудшилось. Его на скорой отвезли в больницу. Врачи поставили ему диагноз «отравление барбитуратами».

Сотрудники полиции заинтересовались произошедшим, обоих супругов допросили.

В мае сообщалось, что пьяный житель северо-востока Москвы принял лужу от томатного сока в своей квартире за кровь и переполошил оперативников.

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    Анна Щербакова
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