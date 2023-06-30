Врач развеял миф о лечении ожогов

Иммунолог Продеус заявил, что нанесение на ожог масла и сметаны может привести к инфекции

Аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале развеял миф о лечении ожогов. Специалист рассказал, что нанесение на поврежденную кожу масла и сметаны может привести к инфекционному процессу. Выпуск передачи доступен на платформе Rutube.

«Нанесение на уже поврежденную кожу сметаны или масла будет только вести к инфекционному процессу», — опроверг врач мнение о лечении ожогов.

Специалист также отметил, что на обожженную кожу нельзя наносить лед. «Ни в коем случае нельзя накладывать лед, потому что лед имеет льдинки, будет еще большая травматизация этой поверхности», — подчеркнул он. Для лечения ожога врач рекомендовал наложить на поврежденную кожу средство, содержащее пантенол.

«Вы должны густо намазать поврежденный участок, выпить таблетку, снимающую воспаление, и обезболивающее, и иногда мы назначаем антигистаминную таблетку, потому что на ряду с ожогом может быть аллергическая реакция на солнце», — заключил Продеус.

Ранее врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов предупредили об опасных последствиях ламинирования ресниц. По словам специалистов, эта популярная среди российских женщин процедура может вызывать ожог или аллергию.