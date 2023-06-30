Помощник пастора-евангелиста собрал с прихожан более 55 миллионов рублей

На Ставрополье помощник пастора «Христианской миссии» выманил у прихожан 55 млн рублей

Помощник пастора церкви «Христианская миссия», которая входит в Российский объединенный союз христиан веры евангельской, Евгений Шин выманил у 22 прихожан более 55 миллионов рублей на свои «бизнес-проекты», не планируя им ничего возвращать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По данным следствия, с 2017-го по 2021 год Шин рассказывал прихожанам ложную информацию о своем бизнесе, потом брал у них займы на новые проекты, обещая вернуть долг и еще отдать часть прибыли. При этом, по мнению правоохранителей, помощник пастора не планировал выполнять взятые на себя обязательства и возвращать деньги.

В результате мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправили на шесть лет в колонию общего режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Помощник пастора признал вину частично.

В отношении него возбудила уголовное дело, однако мужчина попытался скрыться. Его объявили в федеральный розыск и задержали в Москве. В сентябре 2022 года дело было передано в суд.

Ранее американский священник Кевин Сазерленд был признан виновным в попытке продать полицейскому под прикрытием пять поддельных картин знаменитого британского художника Дэмиена Херста.

