В Белом доме заявили о неоправданных ожиданиях от контрнаступления ВСУ

Кирби: ранние этапы контрнаступления ВСУ не оправдали ожиданий

Администрация президента США Джо Байдена признала, что ранние этапы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдали ожиданий. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает CNN.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку в виде обучения военнослужащих, оснащения и консультаций. Представитель Белого дома отметил, что ВСУ «добились некоторого прогресса». По его словам, в Киеве признали тот факт, что продвижение идет не так, как ожидалось.

Кирби также добавил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева. Тем самым он объяснил медленные темпы наступления украинской армии.