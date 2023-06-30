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21:17, 30 июня 2023Мир

В Белом доме заявили о неоправданных ожиданиях от контрнаступления ВСУ

Кирби: ранние этапы контрнаступления ВСУ не оправдали ожиданий

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена признала, что ранние этапы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдали ожиданий. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает CNN.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку в виде обучения военнослужащих, оснащения и консультаций. Представитель Белого дома отметил, что ВСУ «добились некоторого прогресса». По его словам, в Киеве признали тот факт, что продвижение идет не так, как ожидалось.

Кирби также добавил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева. Тем самым он объяснил медленные темпы наступления украинской армии.

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    Марина Совина
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