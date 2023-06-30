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20:43, 30 июня 2023Ценности

Shein обругали в сети за продажу откровенных шорт для мужчин

Daily Mail: в сети возмутились слишком короткими мужскими шортами китайского бренда Shein

Фото: Shein

Китайский ретейлер Shein запустил в продажу мужскую одежду откровенного фасона и подвергся критике в сети. На соответствующие снимки обратили внимание журналисты издания Daily Mail.

Речь идет о джинсовых шортах Manfinity Fever City с необработанными и очень короткими штанинами. Известно, что стоимость данной модели составляет 11 долларов. На размещенных на сайте марки фото манекенщик позирует в упомянутом предмете гардероба, прозрачной майке со стразами и лакированных ботинках на грубой подошве.

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Читатели издания не оценили дизайн товара бренда и обругали его в комментариях под материалом. «Мир перевернулся», «В принципе, неплохо смотрятся, если вы не возражаете, чтобы люди над вами смеялись», «Заметьте, что их высмеивают в основном мужчины», «Мне кажется, их перепутали... Они не для мужчин», «В них, наверное, очень холодно», — отметили они.

В феврале в сети также возмутились джинсовыми шортами в виде стрингов из новой коллекции бренда Shein. Пользовательница Кэтрин Слитер разместила в соцсети скриншот каталога интернет-магазина с указанным предметом гардероба из голубого денима стоимостью 12 долларов, заявив, что он ее раздражает.

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    Карина Черных
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