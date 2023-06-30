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09:01, 30 июня 2023Забота о себе

Названы способы сделать летний секс горячее

Коуч по отношениям Фокс посоветовал в жару использовать в сексуальных играх лед

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Чтобы интимная близость продолжала приносить удовольствие в жару, во время сексуальных игр можно использовать лед и охлажденные полотенца, посоветовал коуч по отношениям Аликс Фокс. Его рекомендации приводит издание The Sun.

По словам специалиста, в летний период у многих из-за высокой температуры воздуха снижается либидо. Однако сохранить интерес к интимной близости возможно, если избегать поз, требующих больших энергозатрат и тесного контакта с кожей.

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Еще одним эффективным способом сделать секс «горячее» Фокс назвал использование льда, охлажденных полотенец, массажных камней и бутылок с ледяной водой в эротической прелюдии. Для усиления остроты ощущений он рекомендовал завязать партнеру глаза, прежде чем устраивать ему «охлаждающие растирания».

Также летним вечером или на рассвете можно заняться сексом на балконе или в укромном уголке собственного сада.

Жара на улице может вызвать у вас желание сорвать с себя одежду, так что попросите своего любимого сделать именно это [во время интимной близости]. Почти у всех есть старые, потрепанные кружевные трусики, поэтому вместо того, чтобы выбрасывать их, разрешите своему партнеру сорвать их с вас

Аликс Фокскоуч по отношениям

Наконец, Фокс напомнил, что поддержание сексуального интереса в длительных отношениях — это тоже работа, потому даже в жару не стоит отказываться от флирта с возлюбленным в общественных местах и наедине и секстинга в обеденный перерыв на работе.

Ранее психолог-сексолог Наталья Ониани объяснила способность многих мужчин испытывать несколько оргазмов. По ее словам, возможность испытывать множественные оргазмы в основном женский «бонус», у мужчин же после семяизвержения происходит резкий спад сил и возбуждения.

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    Наталья Обрядина
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