В Москве участники СВО и их семьи получат помощь онлайн

Ракова: в «Социальном навигаторе» открылся раздел для участников СВО и их близких

На интерактивной онлайн-карте «Социальный навигатор» на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы появился раздел о бесплатных услугах, которые положены участникам специальной военной операции (СВО) и их семей. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, теперь москвичи, вернувшиеся домой, а также их родственники могут онлайн ознакомиться со всеми видами помощи, которые предлагает город в партнерстве с некоммерческим сектором столицы.

Онлайн-сервис «Социальный навигатор» столичного Департамента труда и соцзащиты населения за три года стал незаменимым помощником для людей с инвалидностью, представителей старшего поколения, семей с детьми и приемных родителей. С его помощью москвичи узнают о доступных для них мерах социальной поддержки в учреждениях столицы, в том числе рядом с домом. Теперь интерактивная карта пополнилась информацией о бесплатных социальных услугах для участников СВО и их семей. На территории Единого центра поддержки москвичи и их близкие могут получить комплексную помощь города, которую дополняют адресные услуги наших партнеров — 42 некоммерческих организаций — победителей конкурса грантов для НКО, реализующих проекты помощи участникам специальной военной операции и их семьям Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Она также отметила, что благодаря таким программам жители могут получить 11 социальных услуг по различным направлениям и с помощью онлайн-карты найти адреса организаций, где окажут психологическую и юридическую поддержку, помощь в реабилитации, сопровождаемом трудоустройстве, организации занятий адаптивной физической культурой, спортом, проведении досуга и другие.

Конкурс грантов для НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, прошел в столице весной 2023 года. Его организует Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. По результатам конкурса грантовую поддержку от города на реализацию своих проектов получили 42 столичные НКО. Общий объем финансирования составил 90 миллионов рублей.

На единой интерактивной онлайн-карте социальных услуг для москвичей «Социальный навигатор» размещена 251 бесплатная услуга. Для разделены по 27 категориям более чем по 900 адресам в Москве. На карте можно найти отделы трудоустройства, учреждения реабилитации, филиалы Московской службы психологической помощи населению, семейных центров и многое другое.

