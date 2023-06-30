Страны ЮНЕСКО поддержали возвращение США в организацию

ЮНЕСКО проголосовала за возвращение США в организацию с постепенным погашением долга

Большинство стран, входящих в ЮНЕСКО, поддержали возвращение США в организацию на условиях постепенного погашения долга. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая резолюция была принята на внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В голосовании приняли участие 142 страны. В пользу предложенного проекта резолюции высказались 132 делегации. Еще 10 стран выступили против, а 15 — воздержались.

Для принятия документа необходимо было получить большинство в 95 голосов. Таким образом, проект резолюции был утвержден.

В документе сказано, что в прошлом Вашингтон не заплатил взносы из-за не зависящих от него обстоятельств. Если возвращение США в состав организации будет оформлено до 31 июля, их делегация сможет избираться в Исполнительный совет и принимать участие во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО. Действие некоторых положений внутреннего регламента Генконференции будет приостановлено в связи с размером задолженности Вашингтона.

США официально вышли из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года. Американские власти объясняли это решение тем, что считают организацию антиизраильской. Так, Вашингтон высказывал недовольство из-за включения Палестины в состав ЮНЕСКО.

