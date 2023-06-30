В России резидентам разрешили продажу банкам валюты от нерезидентов не по курсу

Кабмин РФ разрешил резидентам продавать банкам валюту от нерезидентов не по курсу ЦБ

Правительство России разрешило резидентам продавать банкам валюту, полученную от нерезидентов, не по курсу Центробанка, как то требовалось ранее. Решение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что кабмин внес изменения в «Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами», которые были утверждены в декабре 2022 года.

Изменения внесены в третий пункт правил. Резиденты могут продавать иностранную валюту уполномоченному банку с зачислением полученных средств на свой счет не по курсу регулятора. Остальные правила расчетов остались прежними.

Также корректировка была внесена во второй пункт, в нем перечисляются случаи, в которых резиденты могут получать от нерезидентов наличную валюту или рубли по внешнеторговым договорам.

В нем причастия, такие как слова «переданные товары», «выполненные работы», «оказанные услуги» заменены на существительные: «передача», «оказание», «выполнение» и так далее.

В мае российский бизнес попросил узаконить внешние расчеты в криптовалюте и ввести кэшбек на ряд отечественных товаров. Такие предложения озвучены в подготовленном институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей докладе, который вошел в состав доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину.