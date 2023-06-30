РИА Новости: ВСУ потеряли под Кременной более 700 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Кременной потеряли более 700 военнослужащих начиная с 20-х чисел июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

В сообщении говорится, что с 20 по 30 июня 2023 года российские военные уничтожили больше 700 военных ВСУ и еще несколько десятков взяли в плен. При этом самые жестокие бои проходят районе села Торское и Серебрянского лесничества.

Стало известно, что украинские подразделения пытались атаковать российские позиции, но их атаки были отбиты. Группировка «О» Центрального военного округа (ЦВО) провела контратаку и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад ВСУ.

Источник агентства сообщил, что украинское командование отправило под Кременную военнослужащих с Западной Украины, которые слабо проявили себя в боях, — солдаты были плохо обучены и отказывались идти в атаку.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.