Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 30 июня 2023Бывший СССР

Стали известны потери ВСУ под Кременной

РИА Новости: ВСУ потеряли под Кременной более 700 военнослужащих

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Кременной потеряли более 700 военнослужащих начиная с 20-х чисел июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

В сообщении говорится, что с 20 по 30 июня 2023 года российские военные уничтожили больше 700 военных ВСУ и еще несколько десятков взяли в плен. При этом самые жестокие бои проходят районе села Торское и Серебрянского лесничества.

Стало известно, что украинские подразделения пытались атаковать российские позиции, но их атаки были отбиты. Группировка «О» Центрального военного округа (ЦВО) провела контратаку и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад ВСУ.

Источник агентства сообщил, что украинское командование отправило под Кременную военнослужащих с Западной Украины, которые слабо проявили себя в боях, — солдаты были плохо обучены и отказывались идти в атаку.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил усилить оборону границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

    Роскомнадзор пригрозил блокировкой американскому фотохостингу

    На Украине отказались идти на территориальные уступки ради мира

    Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Михаила Ефремова

    Ирак потребует экстрадиции сжегшего Коран в Швеции мигранта

    Украинскому солдату вынесли приговор за преступления против мирного населения

    Стало известно о попытках ЦРУ завербовать сирийских курдов для украинской армии

    В России создали «аварийный чемоданчик» для связи с подлодками

    Ольга Серябкина без макияжа удивила пользователей сети

    Российский хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости