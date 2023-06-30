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03:44, 30 июня 2023Мир

В ЕС призвали возобновить зерновую сделку

Лидеры стран ЕС призвали возобновить полномасштабную реализацию зерновой сделки

Фото: Pixabay

Лидеры стран Евросоюза по итогам обсуждения конфликта на Украине на саммите в Брюсселе указали на замедление реализации зерновой сделки и выступили с призывом возобновить полномасштабную реализацию черноморской зерновой инициативы, сообщает РИА Новости.

«Евросовет глубоко обеспокоен продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы», — сказано в заявлении ЕС.

Также страны выразили надежду на скорейшее возобновление всех операций по зерновой сделке.

Ранее один из участников переговоров рассказал, что возможность выхода России из зерновой сделки с Турцией, Украиной и ООН остается весьма высокой, хотя диалог по данному вопросу продолжается. Он заявил, что сейчас Турция и ООН ведут переговоры с Россией. Тем не менее пока что «радующих новостей нет».

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    Марина Совина
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