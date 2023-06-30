В ЕС призвали возобновить зерновую сделку

Лидеры стран ЕС призвали возобновить полномасштабную реализацию зерновой сделки

Лидеры стран Евросоюза по итогам обсуждения конфликта на Украине на саммите в Брюсселе указали на замедление реализации зерновой сделки и выступили с призывом возобновить полномасштабную реализацию черноморской зерновой инициативы, сообщает РИА Новости.

«Евросовет глубоко обеспокоен продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы», — сказано в заявлении ЕС.

Также страны выразили надежду на скорейшее возобновление всех операций по зерновой сделке.

Ранее один из участников переговоров рассказал, что возможность выхода России из зерновой сделки с Турцией, Украиной и ООН остается весьма высокой, хотя диалог по данному вопросу продолжается. Он заявил, что сейчас Турция и ООН ведут переговоры с Россией. Тем не менее пока что «радующих новостей нет».