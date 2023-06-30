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17:19, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Девочка подала международный сигнал о помощи в эфире Первого канала

Baza: в эфире программы «Мужское / Женское» девочка показала международный сигнал о помощи

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / Fotodom

Во время съемок сюжета, показанного в рамках шоу «Мужское / Женское» на Первом канале, девочка, возможно, подала международный сигнал о помощи. Об этом сообщает Baza.

Героями репортажа, в котором юная россиянка могла подать соответствующий жест, стала разведенная пара из Москвы. Согласно информации, озвученной в сюжете, бывшие супруги борются за опеку над четырехлетнем ребенком.

Также в съемках приняла участие старшая дочь москвички, именно она подняла руку, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула и разогнула ее. Данный жест жест считается международным универсальным сигналом о помощи тех, кто столкнулся с домашним насилием или другими проблемами. Примечательно, что в это же время девочка улыбалась на камеру и говорила о любви к матери.

Ранее сообщалось, что в США пропавшей без вести 16-летней девочке удалось спастись от похищения неизвестным благодаря тому, что та показала водителю соседней машины международный универсальный сигнал о помощи, который ранее увидела в TikTok.

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    Варвара Кошечкина
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