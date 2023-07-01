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06:49, 1 июля 2023Мир

Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение

RTE: в Ирландии украинским беженцам дали 24 часа на выселение из монастыря

Фото: Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Украинских беженцев в ирландском городе Голуэй шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения. Об этом сообщила телерадиокомпания RTE.

Уточняется, что неожиданное известие затронуло 41 человека, которые проживают в монастыре. Однако все они получили уведомление, что должны покинуть помещение в течение 24 часов. По данным издания, монастырь закрывается в связи серьезными проблемами с пожарной безопасностью.

Отмечается, что украинцы получат новое временное жилье в разных частях страны. Это стало шоком для некоторых. «У многих людей здесь есть работа или их дети ходят в местную школу. Некоторые учатся в университетах Голуэя, и внезапно им нужно переехать слишком далеко от Голуэя», — рассказала украинка Альбина.

Ранее украинским беженцам дали месяц на выселение из шотландского отеля. Такая мера связана с аннулированием контракта на размещение правительством Шотландии.

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    Марина Совина
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