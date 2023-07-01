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02:50, 1 июля 2023Наука и техника

Китаю предрекли скорую возможность добывать ископаемые на Луне

Times: Китай сможет начать добычу ископаемых на Луне и астероидах в ближайшие десятилетия

Фото: Globallookpress.com

Глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия cможет начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах. Его слова приводит газета Times.

По словам Годфри, Китай выпустил «Белую книгу», в которой описываются важнейшие минералы, имеющиеся на Луне. «Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении», — сказал собеседник издания, отметив, что добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью быстрее, чем было принято думать раньше.

Также, как отметил Годфри, КНР и Россия «вкладывают миллиарды» в освоение космоса и создание космического оружия.

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    Екатерина Подвигина
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