Экоактивисты выступили против гей-парада в Лондоне

Экоактивисты Just Stop Oil попытались помешать проведению гей-парада в Лондоне

Экоактивисты движения Just Stop Oil попытались помешать проведению ежегодного гей-парада в Лондоне. О том, что борцы за природу выступили против представителей ЛГБТ, сообщает The Guardian.

В 13:30 по местному времени (15:30 по Москве) небольшая группа протестующих села на проезжую часть на выезде с площади Пикадилли на Даун-стрит, чтобы остановить движение участников гей-парада. Через 15 минут семь человек были задержаны за нарушение общественного порядка, а проезжая часть освобождена. Парад продолжился.

В Just Stop Oil заявили, что протест направлен в адрес компаний, спонсирующих парад. По словам активистов, эти предприятия сильно загрязняют окружающую среду, поэтому партнерство с ними является позором. Защитники природы подчеркнули, что из-за вызванного изменением климата «ускоренного социального распада» именно ЛГБТ-сообщество страдает в первую очередь.

Среди спонсоров лондонского гей-парада числятся авиакомпания United Airlines и Coca-Cola. Логотивы последней компании были нанесены на грузовой автомобиль, перед которым расположились севшие на дорогу активисты.

В январе участники Just Stop Oil пригрозили более серьезными протестами в будущем, если власти откажутся решать глобальную проблему изменения климата. Они заявили, что атаки в 2023 году могут в том числе затронуть произведения искусства.