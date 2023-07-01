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08:36, 1 июля 2023Мир

Россиян предупредили об опасном положении тела для работы с ноутбуком

Россиян предупредили о неправильном использовании ноутбука, грозящем скорой поломкой

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина рассказала, каких поз стоит избегать при работе за ноутбуком. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По словам Пластининой, если ставить ноутбук на колени или любую другую мягкую поверхность, это может грозить перекрытием вентиляционных отверстий, что, свою очередь, может привести не только к сокращению сроков его службы, но и к полному прекращению работы.

Как отметила собеседница агентства, также стоит уделять внимание и сетевому зарядному устройству, поскольку каждый провод рассчитан на передачу напряжения определенного уровня. И если подпитывать устройство неподходящей мощностью, это может сказаться на работоспособности материнской платы. «Попросту она может выйти из строя из-за скачка напряжения в сети, поэтому рекомендуется использовать только "родной" блок питания», — уточнила эксперт.

Кроме этого, следует регулярно чистить ноутбук — ежемесячно с помощью пылесоса или специальной жидкости и щетки обрабатывать поверхность, а раз в год — разбирать устройство, чтобы навести порядок внутри.

Ранее руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что для смартфонов на базе Android хакеры разработали новый вирус — троянец Rasket. Он умеет получать доступ к личным данным владельца гаджета, а затем шантажировать и вымогать деньги.

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    Екатерина Подвигина
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