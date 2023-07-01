Российский разведчик описал тактику атак ВСУ в районе Соледара

РИА: военные 200-й бригады ЮВО показали уничтоженную у Соледара технику ВСУ

Военные 200-й бригады «Южной» группировки российских войск за сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчик с позывным Вжик рассказал агентству, что противник проводит масштабные «накаты», используя бронетехнику. По его словам, украинские военные используют тактику, когда впереди броневой группы идет танк, за ним следует бронемашина с пехотой.

За минувшие сутки, уточнил боец, были уничтожены танк и БМП противника, а также три группы пехоты.

Ранее командир танкового подразделения рассказал, что на артемовском направлении ВСУ пытаются атаковать малыми группами численностью до одного взвода. «Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту», — поделился военный. По его словам, назвать масштабным наступлением это нельзя, однако таким образом украинские силы хотят рассеять силы российских военных, но у них это не получается. Он пояснил, что наступления ВСУ происходят мелкими группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП.