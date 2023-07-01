Российский танкист раскрыл тактику украинских военных на одном из направлений

Танкист ВС РФ рассказал, что ВСУ пытаются атаковать малыми группами до одного взвода

Командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск раскрыл тактику украинских военных на одном из направлений — артемовском. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать малыми группами численностью до одного взвода, передает РИА Новости.

«Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту», — поделился военный. По его словам, назвать масштабным наступлением это нельзя, однако таким образом украинские силы хотят рассеять силы российских военных, но у них это не получается. Он пояснил, что наступления ВСУ происходят мелкими группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП.

Танкист также рассказал о том, что различные подразделения российских войск слаженно работают на этом участке фронта. «Мы одно дело делаем и взаимосвязь должна быть, и она здесь присутствует в наилучшем виде», — заключил он.

В мае танкист Александрийской бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) рассказал о ночном бое, в ходе которого были уничтожены несколько единиц украинской техники, в том числе танк.