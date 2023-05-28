Российский танкист рассказал об уничтожении техники ВСУ из засады

Танкист ВС РФ Титан38 рассказал об уничтожении техники ВСУ из засады в ходе ночного боя

Танкист Александрийской бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Титан38 рассказал о ночном бое, в ходе которого были уничтожены несколько единиц украинской техники, в том числе танк. Интервью с бойцом опубликовано в Telegram-канале бригады.

По словам военного, экипажу российского танка Т-72Б3 поступил приказ удерживать перекресток населенного пункта, через который должны были отходить оставшиеся на флангах силы противника.

«Они шли медленно, чтобы их не слышно было. Начали работать по ним, сначала подожгли один БТР, потом второй. Дальше поступила информация об идущем танке. Их экипаж решил, что засада выставлена на самом перекрестке, и захотел уйти от нас полем. Я повернул башню и сразу их увидел в тепловизор. Пушка заряжена была, еще с тех БТРов осталось. Я даже замерять не стал, сразу выстрелил осколочным боеприпасом», — рассказал боец.

Несмотря на то, что пробить вражеский танк не удалось, у него заглох двигатель и экипаж стал спешно покидать машину.

«Всех достали с пулемета, никто не ушел. Естественно, если бы они сдались в плен, мы бы ничего не стали с ними делать. Но экипаж начал уходить. Танкисты — узкие специалисты своего профиля, их лучше не оставлять», — подытожил Титан38.

Ранее эксперты издания Newsweek предрекли Киеву множество проблем с поставленными украинской армии западными танками. Сложности могут возникнуть с обучением, логистикой и координацией этого вида техники с другими частями ВСУ.